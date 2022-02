Der Vampir und die Liebe

Als Bram Stoker Ende des 19. Jahrhunderts seinen Roman “Dracula” veröffentlichte, hat er sicher nicht geahnt, wie sehr uns diese Geschichte noch heute in ihren Bann zieht. Der Vampir lädt seinen Immobilienmakler Jonathan Harker nach Rumänien, um letzte Verträge für ein neues Domizil in London zu unterschreiben. Dabei entdeckt er das Bildnis von Harkers Verlobten, Mina Murray, die Draculas verstorbenen Frau zum Verwechseln ähnlich sieht. Überzeugt davon, Mina zu verführen und ewig mit ihr glücklich zu sein, macht sich Dracula auf den Weg nach England. Doch das mit der Liebe ist selbst für eine mächtige Kreatur der Nacht nicht ganz so einfach …

Frank Wildhorns Musical bleibt dabei ganz nahe am Original. Und auch die Inszenierung von SIPARIO verfestigt vampirische Stereotype mit den Kostümen sowie dem Bühnenbild. In der recht dramatischen Musik findet die tragische Liebesgeschichte ein gutes Ventil. Wer jedoch Erotik à la Francis Ford Coppolas filmischer Version erwartet, ist hier an der falschen Adresse. “Dracula” in der Seestadt ist familienfreundlich und deshalb ein guter Einstieg für all jene, die eine Karriere als Vampir-Fans nicht ausschließen.