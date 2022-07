Zwei Mal wird das Musical noch im Ehrenhof des Schloss Schönbrunn aufgeführt: Am Freitag, den 1. Juli und Samstag, den 2. Juli. Die Temperaturen stimmen auf jeden Fall! Wer noch Restkarten ergattert, darf sich freuen. Für alle, die das Spektakel verpasst haben: Das konzertante Bühnenwerk wurde auch im ORF 3 übertragen und ist in der Mediathek noch abrufbar.

"Elisabeth" wurde übrigens 1992 uraufgeführt und begeistert seither Fans auf der ganzen Welt. Unser Fazit: Den Musical-Hit als Open Air in Wien zu erleben ist sicher auch für diejenigen ein Highlight, die es schon einmal gesehen haben. Die Darbietung am Original-Schauplatz zieht einen unweigerlich in den Bann der Geschichte und betont das tragische Schicksal der Kaiserin Sisi auf besondere Weise.