Kultfilm "Fack ju Göhte" kommt als Musical nach Österreich

Bunter Musicalspaß kommt auch nach Österreich

Das Musical entstand nach dem Vorbild des Films von Bora Dagtekin aus dem Jahr 2013. Viele Dialoge und Situationen sind an die erfolgreiche Kinoversion angelehnt.

Wer also ein Fan ist, sollte dem Musical ebenso eine Chance geben. Musikalisch erwartet die BesucherInnen "eine Mischung aus Rap, Hip-Hop, Pop-Melodien und Singer-Songwriter-Stücken in moderner Interpretation, dazu heftige Tanzeinlagen und jede Menge Feelgood-Vibes," so die VeranstalterInnen von ShowSlot. Klingt schon einmal vielversprechend.

Ähnlich wie im Film bleiben die Charaktere zwar liebenswerte Stereotypen, Themen wie Chancengleichheit, Selbstbestimmung und Jugendträumen spielen aber auch im Musical eine zentrale Rolle.