"Rebecca" nach Daphne du Maurier

Für die "Rebecca" des Erfolgsduos Sylvester Levay und Michael Kunze steht dabei mit Francesca Zambello die Originalregisseurin aus 2006 zur Verfügung. Und doch sollen die Fans durchaus eine modernisierte Fassung des bereits von Hitchcock adaptierten Stoffes nach Daphne du Maurier zu sehen bekommen. "Wir stellen nicht das Original 1:1 nach, sondern machen eine behutsame Modernisierung. Wir wollen neue Ideen, keine exakte Kopie", unterstreicht Struppeck.

Dass die "Rebecca", die in Produktionen weltweit über zwei Millionen Zuschauer anzog, damit wieder nach Wien zurückkehrt, wo der einst letzte Vorhang Ende 2008 fiel, freut Struppeck besonders: "Das ist das einzige von unseren Stücken, das nie in Wien wiederholt wurde. Insofern ist es schön, es sich jetzt nochmals vorzunehmen."

"Miss Saigon" endet nach einer Saison

Es sei übrigens kein Hinweis auf eine schlechte Auslastung, dass damit "Miss Saigon" nach einer Saison abgelöst wird. "Für Coronazeiten läuft es eigentlich ganz gut", so der Musicalchef. Die Menschen würden sich langsam an den Gedanken gewöhnen, dass in den Häusern wieder gespielt werde. Eine etwaige Verlängerung von Produktionen sei im Musicalbereich aber nur schwer zu bewerkstelligen.

"Wir müssen immer alle Bühnenbilder europaweit ausschreiben - allein deshalb haben wir unglaublich lange Vorlaufzeiten. Eine Verlängerung ist unter besonderen Voraussetzungen in Ausnahmen denkbar, aber meistens rein technisch gar nicht möglich."