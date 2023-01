Das aus der Off-Szene kommende und mit vier Tony Awards ausgezeichneten Rock- Musical "Hedwig and the Angry Inch" feierte am Montag, dem 9. Jänner Premiere im Vindobona.

Das längst zum Kult gewordene Singstück lebt von der vielschichtigen Machart: Hauptfigur Hedwig (Drew Sarich) erzählt ihre Lebensgeschichte in einem 100-minütigen Rockkonzert auf der Bühne.