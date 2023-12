In der Rolle des Evan Hansen ist der 28-jährige Sänger und Schauspieler Denis Riffel zu sehen, der derzeit noch als Berger in "Hair" im Salzburger Landestheater auf der Bühne steht. "Ich bin in jeder Szene dabei", sieht der Deutsche, der sehr überrascht war für die Hauptrolle ausgewählt zu werden, seinen Part in "Dear Evan Hansen" als sehr fordernd. Hat er bisher immer eher sportlich akzentuierte Rollen gespielt, wie er sagt, so hat er sich mittlerweile in die Rolle des eher androgynen Jugendlichen verliebt.

Elisabeth Sikora, Co-Intendantin des Musical-Frühlings Gmunden, gibt seine alleinerziehende, stressgebeutelte Mutter Heidi und zeichnet auch für die Kostüme verantwortlich. In der weiteren Cast-Liste sticht der Name Annemieke van Dam hervor, die derzeit noch die Mrs. Danvers in "Rebecca" im Wiener Raimundtheater singt.

>> Mehr Infos und Tickets.