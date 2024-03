"My Fair Lady" als Musical in Mörbisch

"My Fair Lady" - die Geschichte vom Professer, der eine Außenseiterin in eine Lady verwandeln will - wird auf einer 3.600 Quadratmeter großen Bühne, die das moderne und alte London vereint, aufgeführt. Herausfordernd war es, "große Tanznummern mit kammerspielartigen Szenen zu verbinden", erläuterte Regisseur und Choreograf Simon Eichberger. Es soll bei dem in der Gegenwart spielenden Musical knapp 30 Bühnenbildverwandlungen geben. Gesprochen und gesungen wird wienerisches Hochdeutsch - bzw. von Eliza, gespielt von Anna Rosa Döller im Punk-Look, Wiener Umgangssprache. Wie es ihr damit gehe, fragte Haider die Hauptdarstellerin. "Guat, tät i sog'n", kam prompt die Antwort.

Publikumsliebling Mark Seibert, der nicht nur wegen des Stücks zusagte, verkörpert Professor Higgins: "Es sind so viele Menschen beteiligt, die ich so lange kenne und denen ich vertraue." In weiteren Rollen agieren Marika Lichter als Mrs. Higgings und Herbert Steinböck. Letzterer wird wohl auf der großen Bühnen am See als "meist laufender Darsteller, der je Alfred Doolittle gespielt hat" einige Kilo abnehmen, prognostizierte Haider. "Deswegen bin ich ja hier", scherzte Steinböck.