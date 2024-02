Premiere des Musicals "Titanic" in Baden

Uraufführung in New York

Dass man aus der Tragödie einer Schiffskatastrophe ein Musical machen kann, liegt nicht gerade auf der Hand. "Titanic", 1997 in New York uraufgeführt und mit fünf Tony Awards ausgezeichnet, stellt denn auch eine nicht geringe Herausforderung an die Regie dar. Prinsloo hat das mit viel Bewegung gelöst, zumal das Bühnenbild von Carlos Santos mit seinen mobilen Reling-Elementen rasche Wechsel erlaubt. Die insgesamt 120 Kostüme stammen von Natascha Maraval, die in ihren Entwürfen großen Wert auf authentische Details gelegt hat.