Neue Inszenierung, alte Melodien

Vorab beruhigende Worte: An den berühmten Liedern hat sich seit der Uraufführung 1986 nichts geändert. Jedoch stellt diese Version des "Phantom der Oper" eine für Österreich neue dar. Die Inszenierung war bereits in Großbritannien, Australien und in den USA zu sehen.

Ein Beispiel für die Veränderungen ist etwa die Nummer "Die Musik der Dunkelheit". In beiden Varianten spielt sich die Szene zwischen Phantom und Christine im Keller des Opernhauses ab. In der ursprünglichen Version "entführt" das Phantom seine Muse, um sie mit dem Ausmaß seiner Obsession zu konfrontieren – am liebsten würde er sie an Ort und Stelle ehelichen. Laut Regisseur Laurence Connor baut sich die Liebesgeschichte zwischen den zwei Charakteren in der neuen Inszenierung in Wien langsam und "vor den Augen des Publikums" auf. Das düstere Genie sei an erster Stelle an der Stimme seiner Muse interessiert, die "ihn tief beruhigt". In der besagten Szene geht es dem Phantom also darum, seine Musikalität unter Beweis zu stellen und Christine neue Singtechniken beizubringen.