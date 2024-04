Vorreiter mit Relaxed-Format

"Es wird eine etwas entspanntere Stimmung im Theater geben", unterstrich Franz Patay als VBW-Geschäftsführer, der betonte, dass es sich bei der Aktion um einen Versuchsballon handle. Dieser werde im Anschluss evaluiert und könne gegebenenfalls Fortsetzung und Ausweitung im gesamten VBW-Konzern finden, zu dem auch das MusikTheater an der Wien gehört.

Man sei im deutschsprachigen Raum Vorreiter mit dem Relaxed-Format, das am Broadway oder in London bereits etabliert sei, betonte VBW-Musicalintendant Christian Struppeck. "Für uns alle ist das neu, aber ich bin überzeugt davon, dass das für alle ein bereicherndes Erlebnis sein wird", so der Spartenchef.

"Ich hoffe, dass die VBW hier ein Vorbild für andere Theaterhäuser sind", rief Jutta Steidl von der Österreichischen Autistenhilfe zum weiteren Engagement von Kultureinrichtungen auf. Und Leonie Strahl, eine Beleuchtungsmitarbeiterin der VBW mit Autismus, freute sich über den Einsatz ihres Arbeitgebers: "Ich find's cool, denn ich weiß, dass es sehr schwierig ist, den Kulturbereich für Menschen mit Neurodiversität zugänglich zu machen."