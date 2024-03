Der Nebel der Erinnerung hängt in der Anfangssequenz von "Das Phantom der Oper" nicht nur vor der Bühne des Raimund Theaters (in Form eines hauchdünnen Gaze-Streifens), sondern auch in den Köpfen des Publikums: Wird sich die (für Wien) neue Inszenierung wirklich so anders gestalten? Wird man das 1986 in London "geborene" Phantom überhaupt noch als solches erkennen?

Bewährter Charme im neuen Gewand

Doch schon erstrahlt der berühmte Kronleuchter zu den ersten Takten der Titelmelodie und es wird deutlich, dass die Zuseher:innen genau das bekommen werden, was sie sich erhoffen: den gewohnten "Phantom-Charme" mit sanfter Modernisierung. Sanft, weil natürlich nicht an der Musik zu rütteln ist, die immer noch für hartnäckige Ohrwürmer sorgt. Die Story bleibt auch wie gehabt: Das Publikum folgt der jungen Sopranistin Christine Daée, die sich zwischen Lust (Phantom) und Liebe (Raoul) entscheiden muss.