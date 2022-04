Laufen ist ein idealer Freizeitsport, weil ….

… ich es immer und überall machen kann – Globe 24/7 sozusagen!

Haben Sie einen persönlichen Lieblingssong bzw. Lieblingsmusik zum Laufen?

Die Natur! Es gibt für mich nichts Anregenderes; als das Zwitschern der Vögel, das Rauschen der Blätter im Wind oder das Rauschen eines Baches. Daher bin ich beim Laufen immer ohne Kopfhörer unterwegs.

Wer aber beim Laufen Musik hören will, kann sich an dieser groben Empfehlung orientieren: Joggen mit 100–120 BPM, für mittleres Tempo etwa 120–150 BPM und wer es schneller mag dann von 150 bis zu 180 BPM. Als sehr inspirierende Songs empfinde ich „Run Like Hell“ von Pink Floyd, „Paint It Black“ von The Rolling Stones, „Bad Moon Rising“ von Creedence Clearwater Revival.