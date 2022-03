Rote Nasen Lauf, mehrere Termine

Bei diesem Lauf geht es nicht um sportliche Erfolge, sondern vor allem um die Freude. Ziel ist es, Spaß zu haben und andere in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen, denn mit der Teilnahme hilft man mit, fröhliche Clownbesuche in Spitälern zu ermöglichen! Ein Lauf für die ganze Familie, der an mehreren Terminen und Orten stattfindet. Alle Infos findest du hier.