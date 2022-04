Osterhase und Osterei: Das steckt hinter dem Brauch

Zuerst war das Ei, also fangen wir damit an. Schon im alten Ägypten galt es nämlich als Symbol für Fruchtbarkeit und (passenderweise) Auferstehung. Dass sie eingefärbt werden, hatte viel später erst einen recht pragmatischen Hintergrund: In der 40-tägigen Fastenzeit vor Ostern waren Eier verboten, ergo sammelten sich viele in dieser Zeit an. Um sie haltbar zu machen, wurden sie gekocht und schließlich auch bemalt, um sie von den ungekochten Eiern besser unterscheiden zu können.

Der Ursprung des Ostereier-Versteckens bzw. -Suchens ist bis heute nicht vollständig geklärt. Angeblich ist diese Tradition heidnischen Ursprungs: Um die germanische Frühlingsgöttin Ostara zu ehren, wurden Eier verschenkt. Hier kommen sie wieder als Zeichen der Fruchtbarkeit ins Spiel. Die Kirche war natürlich wenig begeistert und verbot den Brauch, weshalb die Eier schließlich heimlich für die Göttin versteckt wurden. Und wie es mit den meisten Dingen eben so ist: Sind sie verboten, machen sie gleich noch mehr Spaß. Daher hat sich dieser Brauch bis heute wohl gehalten.

Um 1800 herum entstand schließlich in bürgerlichen Kreisen die romantische, sentimentale Idee, die die Ostereiersuche zu einem nichtkirchlichen, familiären Festtagsbrauch machte.