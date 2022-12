Geschichte des chinesischen Tierkreiszeichens

Die Astrologie Chinas existiert seit über 5.000 Jahren. Die Reihenfolge der Tierkreiszeichen ist nicht zufällig, sondern folgt einer chinesischen Legende, die in Ostasien nahezu jedes Kind kennt:

Es heißt, dass Buddha einst am Neujahrstag alle Tiere an seine Tafel zur großen Feier einlud. Aber nur zwölf von ihnen kamen tatsächlich, denn die arme Katze wurde von der Maus ausgetrickst und konnte deshalb nicht rechtzeitig zum Fest erscheinen (was übrigens der Grund sein soll, warum Katzen heute Mäuse jagen!). Buddha zeigte sich erfreut und belohnte die Treue der Tiere, indem er jedem von ihnen die Herrschaft für ein Jahr übertrug, und zwar genau in der Reihenfolge, in der sie zum Bankett gekommen waren.

Der Hase erschien übrigens an vierter Stelle bei Buddhas Fest (später als der langsame Büffel, auf den der flotte Hase sonst stets herabgesehen hatte. Aber durch ein Missverständnis hatte der Hase verschlafen und erschien daher nicht früher zum Bankett. Hochmut kommt eben vor dem Fall!).