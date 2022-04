Der alljährliche Palmsonntag liegt genau sieben Tage vor dem Ostersonntag, sprich heuer am 10. April 2022. Soweit, so bekannt. Aber warum genau feiert ihn das Christentum und wieso werden in der "Palmweihe" in der Kirche Palmbuschen, Palmstöcke, Palmwedel, Ölzweige, Palmkätzchen und Co. mit Weihwasser gesegnet?

Hier einige Hintergründe und Wissenswertes rund um den Palmsonntag.