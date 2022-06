Programm-Highlights zum großen Jubiläum

Dem Spektakel sollen laut VeranstalterInnen keine Grenzen gesetzt sein, ganz Baden soll zur Feierzone werden: Einleitend darf man sich am Freitag, 1. Juli auf eine stimmungsvolle Einkaufsnacht mit Bühnenprogramm freuen. In der Folgenacht schließen sich dann die beliebtesten Locations in Baden dem Special-Event an – mit dabei sind unter anderem das Casino Baden und der Kurpark. Am Line-Up stehen internationale und heimische Live-Acts wie Dany K, Chris Vega und die amerikanische Sängerin Gisele Jackson. Zu den Programm-Highlights zählt zudem eine „Percussion & Trumpet Show“ in Live-Format.

Tipp: Vor Ort wird es einen Shuttlebus geben, mit dem die Party-Hotspots flexibel erreichbar sind (Infos dazu gibt es direkt beim Ticketkauf).