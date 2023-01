Eine Clubnacht von Frauen und nur für Frauen: Unter dem Motto "Unleashed" ("entfesselt") soll am 3. Februar die erste "Female Only"-Party in Österreich über die Bühne gehen. Der bekannte Salzburger Club Half Moon öffnet dafür seine Türen und Tanzfläche. Und der Name ist Programm: Der Club soll in dieser Nacht nur den Besucherinnen gehören.