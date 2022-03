Aber wie ist das nun mit Maskenpflicht, den G-Regeln und sonstigen COVID-Richtlinien – was gilt im Club? Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen:

Muss ich beim Fortgehen eine Maske tragen?

Nein, die Maskenpflicht endet in der Nachtgastronomie am 5. März (ebenso in der weiteren Gastro). Wenn du dich aber im Club oder in der Bar trotzdem mit einer Maske sicherer fühlst, zögere nicht, sie aufzusetzen!

Komme ich nur mit 2G in den Club?

Jein. In diesem Falle trifft das uralte Sprichwort “Wien ist anders!” wieder mal zu. Denn in der Bundeshauptstadt gilt in der Nachtgastronomie weiterhin die 2G-Regel oder 2G-Plus-Regel. In allen anderen Teilen Österreichs muss man beim Fortgehen ab 5. März nicht mehr den Grünen Pass herzeigen.

Machen um Mitternacht die Lokale zu?

Nein, ein solcher Cinderella-Moment bleibt uns ab 5. März erspart, denn die Sperrstunde fällt gänzlich weg.