ASIANNIGHT: Bunny Party im U4

Jede/r, der/die gern ins U4 geht, weiß wahrscheinlich, dass der Kult-Club Special-Events zu besonderen Anlässen und Feiertagen bietet. So steht am Ostersonntag die große Easter Bunny Party, presented by ASIANNIGHT, am Programm. Eingeplant sind neben den besten K-Pop-Tunes ausgefallene Oster-Specials: günstige Happy Hour, eine kostenlose Vergabe lustiger Häschen-Ohren und verbilligte Eintrittspreise. Regulär zahlt man 12€ Eintritt.