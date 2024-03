Welche Bars sind beteiligt?

An der Aktion nehmen insgesamt 36 Bars teil, die vollwertige Signature-Drinks bieten, wie etwa exotische Neukreationen und erfrischende All-Time-Klassiker. Außerhalb von Wien beteiligt sich an der Aktion heuer erstmals der mehrfach ausgezeichnete Salon Bökermann in Velden am Wörthersee.