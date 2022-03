Es gibt kaum einen fremden Feiertag, den wir so inbrünstig (und so klischeebehaftet) feiern wie den St. Patrick’s Day! Am 17. März ziehen bierwütige Horden grün bekleidet und mit Kleeblättern geschmückt ins nächste Irish Pub, um den Nationalfeiertag standesgemäß zu begehen. Dabei wissen die wenigsten, dass der Patty’s Day eigentlich ein christlicher Gedenktag ist.