Anja Plaschg im Ensemble

Er habe nicht so etwas wie Vorbilder, aber es gebe ein paar spektakuläre Schauspieler, die er sehr gern habe. Frühere Jedermänner – wie Nicholas Ofczarek, Tobias Moretti, Lars Eidinger, Klaus Maria Brandauer, Gert Voss oder Ulrich Tukur – würden schon immer wieder mal an ihm vorbeischwirren, sagte Michael Maertens, der neue Jedermann. Aber keine Sorge: "Ich mach das schon auf meine Art, ich guck' mir nichts ab."

Eine Premiere ist der neue "Jedermann" auch für Anja Plaschg, die unter dem Künstlernamen Soap&Skin bekannt ist. Die Musikerin, Komponistin und Schauspielerin tritt als "Glaube" erstmals auf dem Domplatz in einer Sprechrolle auf. "Die Rolle hat mich deshalb interessiert, weil sie so fragwürdig ist in dem Stück. Auch, weil sie ein bisschen unbeliebt ist", meinte Plaschg. Sowohl beruflich als auch privat habe sie sich in den vergangenen drei Jahren viel mit dem christlichen Glauben beschäftigt, erzählte die Künstlerin. Wie musikalisch der Glaube in der Neuinszenierung angelegt ist, weiß sie noch nicht: "Da tasten wir uns gerade vor, das steht noch im Raum", erzählte sie über die Probenarbeit. Eines scheint klar: Sie wird das entdeckte Hofmannsthal-Gedicht singen.