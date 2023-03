Theater on Tour

Um mutiges Handeln geht es in den beiden Produktionen “Ping Pong” und “Fiesta”. In ersterem, musiktheatral inszenierten Spiel muss Esra sich gegenüber den Mädchen aus der Parallelklasse beweisen. In “Fiesta” soll Nonos Geburtstagsparty mit Zitronenbaiser-Smarties-Torte und goldenen Papiergirlanden gerettet werden.

Beide Stücke werden im März, April und Mai als mobile Produktionen für Schulklassen von Abtenau bis Zell am See in Schulen und in Kulturzentren angeboten. Schülerinnen und Schüler sollen so in direkten Kontakt mit Musik und Theater kommen.