Ein Satz von Albert Camus hat Intendant Markus Hinterhäuser bei der Zusammenstellung des Programms für die Salzburger Festspiele 2024 geleitet: "Ich revoltiere, also sind wir." So geht es in vielen Werken um eine Revolte im metaphysischen Sinn, um ein Neinsagen zu einer Welt, die einem mehr abverlange als man wolle oder könne, sagte Hinterhäuser am Mittwoch bei der Programmpräsentation.

Die Protagonisten der Opern seien Menschen, "die eine Art von Auflehnung gegen diese Welt vollführen". Neben der Neueinstudierung von Mozarts "Don Giovanni" stehen unter anderem mit "Die Idiot" und "Der Spieler" zwei Opern auf dem Spielplan, für die Romane von Dostojewski als Vorlage dienten. "Die Frage nach der Existenz im Werk von Dostojewski wird in so einer Dringlichkeit gestellt, dass sie nur zu extremen Lösungen führen kann", meinte Hinterhäuser zu seiner Wahl: "Der Spieler ist ein Phänomen, das uns jeden Tag begegnet."