Wiener Philharmoniker: Konzert zu Ehren Puccinis

Das Konzert findet in Partnerschaft mit dem Wiener Konzerthaus statt, wo es schon am Dienstag (28. November) aufgeführt wird. Es ist Teil des Programms aus mehreren Konzerte und Events, die im Laufe des Jahres 2024 zu Ehren des Komponisten geplant sind. Der 100. Todestag Puccinis wird am 29. November 2024 begangen.