Salzburger Festspiele: Sängerinnen-Wechsel in "Aida"

In der diesjährigen Neueinstudierung von Giuseppe Verdis Oper "Aida" bei den Salzburger Festspielen kommt es zu einer Umbesetzung. Anita Rachvelishvili muss die Partie der Amneris aus persönlichen Gründen zurücklegen, wie die Salzburger Festspiele am Mittwoch in einer Aussendung informierten. Kurzfristig konnte Eve-Maud Hubeaux gewonnen werden, die diese Rolle nicht nur in der Premiere am 12. August, sondern in allen Vorstellungen bis 30. August singen wird.