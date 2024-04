Salzburger Festspiele: Markus Hinterhäuser bleibt Intendant

"Feinfühlige Programmierung"

In einer ersten Reaktion nach der Vertragsverlängerung sprach Hinterhäuser von einem großer Vertrauensbeweis, der ihn mit Freude und Stolz erfüllte. "In den kommenden Jahren werden wir vor allem wegen der Renovierung und Erweiterung der Festspielhäuser vor eminenten Herausforderungen stehen; unser Anspruch an höchste Qualität bleibt davon selbstverständlich unberührt."

"Markus Hinterhäuser hat die Salzburger Festspiele in den vergangenen Jahren entscheidend geprägt und es mit seiner feinfühligen Programmierung geschafft, Traditionelles und Modernes zu einem Gesamtkunstwerk zu verbinden", hob Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) in einer Aussendung hervor. "Es ist sein Verdienst, dass die Salzburger Festspiele dort stehen, wo sie hingehören: an der Spitze der Klassikwelt. Ich freue mich sehr, dass er sich für eine weitere Amtszeit beworben hat und wünsche ihm alles Gute dafür - auch, weil die Festspiele angesichts der anstehenden Generalsanierung Kontinuität in der künstlerischen Leitung sehr gut brauchen können."

Insgesamt haben sich sieben Männer und eine Frau für die künstlerische Leitung der Salzburger Festspiele beworben, fünf von ihnen wurden für das Hearing am Donnerstag eingeladen.