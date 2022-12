Ganz besondere Besetzung

Es handle sich bei der neuen Besetzung um den 21. Jedermann und die 36. Buhlschaft der Festspielgeschichte, sagte Präsidentin Kristina Hammer und gedachte ebenso wie nach ihr Bettina Hering der gestern gestorbenen "ganz besonderen Buhlschaft" Christiane Hörbiger. Sturminger habe mit Tobias Moretti und Lars Eidinger gezeigt, "dass der Jedermann in sehr unterschiedlichen Welten zu Hause sein kann", sagte Hering, die gemeinsam mit dem Regisseur die neue Besetzung entwickelt hat, "neu sind nämlich fast alle", da sich mit einem neuen Jedermann-Darsteller "das ganze Koordinatensystem" ändere und ein neues Ensemble entstehe.

Maertens, der im kommenden Jahr sein 30-jähriges Festspieljubiläum feiert (1993 spielte er in der Uraufführung von Botho Strauß' "Das Gleichgewicht" erstmals in Salzburg), hat vorerst für zwei Jahre unterschrieben, steht also auch 2024 im ersten Jahr der neuen Schauspielchefin Marina Davydova auf dem Domplatz. Hering nannte dies "eine Brücke", die zu ihrer Nachfolgerin geschlagen werde. Maertens versicherte, er werde sich dafür einsetzen, dass ihm seine Bühnenpartnerin auch über den kommenden Sommer erhalten bleibe. Die ganze Besetzung sei "spektakulär": "Ich bin stolz auf diese Besetzung und erwarte mir da Unglaubliches."

"Wenn Michi aufhört, bin ich auch dahin", sagte Regisseur Sturminger, der es "ein Privileg" nannte, nun mit dem dritten Hauptdarsteller auf die Reise zu gehen und den Salzburger "Jedermann" mit einem Zug verglich: "Jeder fährt ein Stück mit, manchmal ist es kürzer, manchmal länger. Aber jeder muss auch wieder aussteigen." Wohin die Reise mit der "noch die da gewesenen" Doppelrolle Tod und Buhlschaft gehen werde, könne er noch nicht sagen, sagte Sturminger, der jedoch andeutete, es werde vielleicht weniger der Tod eines Einzelnen, sondern das mögliche Ende von uns allen im Zentrum stehen: "Es gibt ja eine gute Fülle von dystopischen Aussichten, die um unsere Aufmerksamkeit kämpfen."