Lars Eidinger wird das Klagenfurt Festival 2023 eröffnen

Anti-Disco in der Stadtgalerie

Den Festival-Beginn macht am 17. Mai eine Ausstellung des "Jedermann"-Darstellers, Bühnen- und Filmstars Lars Eidinger, der sich in Klagenfurt so wie schon in der Hamburger Kunsthalle als Fotograf vorstellt. Zur Eröffnung gibt es in der Stadtgalerie zusätzlich seine als Kult geltende Anti-Disco, bei der auch getanzt werden darf. Party kann außerdem zum Ausklang des Veranstaltungsreigens am 4. Juni mit dem Elektro-Klassik-Projekt "Symphoniacs" gemacht werden. Und Gerhard Fresacher bietet mit Musikerin Lisa Hofmaninger ein Festival-Club-Format, das täglich als Nachtcafe für Künstlerinnen und Kunstfreunde stattfinden wird.

Neo-Klassik-Ikone Hania Rani, der Balkan-Pop-Star Goran Bregović, das israelische Pop-Wunder Lola Marsh und Schauspielerin Jasmin Tabatabai mit Band stehen ebenso auf dem Programm wie die slowenische Band Laibach, die Hamburger Band Tocotronic oder Ursula Strauss und Ernst Molden mit ihrem Programm "oame söö". Akkordeonist Otto Lechner kommt mit seiner Umsetzung des Pink-Floyd-Albums "The Dark Side of the Moon", mit der er schon beim Festival "Glatt und verkehrt" begeisterte.

Publikumslieblinge erwartet

Zum 70. Geburtstag von Schriftsteller Josef Winkler wird Anne Bennent lesen und Winklers Frau Kristina Schwichtenberg zum Motto "Kärnten liegt am Ganges" Fotos aus Indien zeigen. Goethes "Werther" kommt in der Interpretation von Publikumsliebling Philipp Hochmair nach Klagenfurt, Joseph Conrads "Heart of Darkness" als "Apokalypse now" mit Schauspiel-Star Ben Becker.

Die mehrfach angekündigte und von der heimischen freien Szene eingeforderte Ausschreibung der Intendanz soll laut Helmuth Micheler, Geschäftsführer des Klagenfurter Tourismusverbandes, "selbstverständlich" nach den Kärntner Landtagswahlen im März 2023 erfolgen.