Für Giuseppe Verdis Oper "Macbeth" bei den diesjährigen Salzburger Festspielen gibt es am Dirigentenpult eine Umbesetzung: Franz Welser-Möst musste aufgrund einer akuten orthopädischen Erkrankung absagen, für ihn springt kurzfristig Philippe Jordan ein, wie die Festspiele am Montag mitteilten. Premiere für die Neuinszenierung in der Regie von Krzysztof Warlikowski ist am 29. Juli im Großen Festspielhaus.