Salzburger Festspiele: 100.000 Euro Spenden für Ukrainekrise

Je 35.000 Euro gehen an "Ärzte ohne Grenzen" und "Nachbar in Not". Da man auch Menschen in Stadt und Land Salzburg helfen möchte, werden weiters 20.000 Euro an die Caritas Salzburg und 10.000 Euro an Pro Mente Salzburg überwiesen. "Neben der finanziellen Hilfe ist es uns wichtig, den Blick auf diese Krisenherde zu schärfen", so das Festspiel-Direktorium.