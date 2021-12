Juli Zeh: "Über Menschen"

Dora ist mit ihrer Hündin aufs Land gezogen. Sie brauchte dringend einen Tapetenwechsel, mehr Freiheit, Raum zum Atmen. Aber ganz so idyllisch wie gedacht ist das kleine Dorf im Nirgendwo, nicht. Geflohen vor dem Lockdown in der Großstadt muss Dora sich fragen, was sie in dieser anarchischen Leere sucht… Ein brandaktueller, berührender Roman, der wohl niemanden in der Pandemie kaltlässt! "Über Menschen" war nicht zu Unrecht der meistverkaufte Titel 2021.

