Silvester am See – vor allem in Velden wird der Rutsch ins Neujahr gebührend gefeiert. Zwar wird das traditionelle Feuerwerk heuer nicht mehr stattfinden, aber im eleganten Casino lässt sich der Mitternachts-Countdown trotzdem gut runterzählen. Wer übrigens am nächsten Tag mit noch mehr Energie in 2022 starten will, schaut einigen Waghalsigen zu, die sich für das Neujahrsschwimmen in den Wörthersee stürzen. Ob das offizielle Event dazu stattfindet, ist noch nicht klar. Aber auch nach der heurigen Absage hatten den Sprung einige wenige doch gewagt...