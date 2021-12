Silvester ist für viele ein Spaß – für Tiere aber leider nicht, im Gegenteil. Bereits in den Nachmittagsstunden geht es meistens am 31. Dezember mit den ersten Krachern und Feuerwerkskörpern los, der lautstarke Höhepunkt folgt dann zum Jahreswechsel um Mitternacht.

Purer Stress für Tiere

Tiere erleben den ungewohnten Krach oft als pure Stresssituation. Hunde, Katzen, Kleintiere und Wildtiere verpüren dabei Angst bis hin zu Hyperventilation, was im allerschlimmsten Fall sogar tödlich enden kann. "Die Gerüche und das ohrenbetäubende Knallen versetzen Haus- und Wildtiere in extreme Panik, die lebensbedrohlich sein kann. Aufgescheuchte und vom Feuerwerk desorientierte Wildtiere verletzen sich in ihrer Panik leicht. Tiere, die zuhause, auf einer eingezäunten Weide oder im Tierheim gehalten werden, können der Situation nicht entkommen. Für sie bedeutet Silvester extremer Stress," so der Wiener Tierschutzverein, der eine Petition "für ein Silvester ohne Angst" gestartet hat.