Rund 800.000 Menschen aus aller Welt kommen Jahr für Jahr in Wien zusammen, um in ausgelassener Stimmung den Jahreswechsel zu feiern. Der beliebte Silvesterpfad musste jedoch zwei Jahre Corona-Pause halten und kehrt nun wieder in vollem Umfang zurück. Am 31. Dezember 2022 bieten mehr als ein Dutzend Veranstaltungsorte quer durch die Wiener Innenstadt ein abwechslungsreiches und kostenloses Show-, Musik- und Unterhaltungsprogramm inklusive Kinderangeboten.