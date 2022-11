Auf los geht's los: Bereits am 11. November 2022 eröffnen die ersten Wiener Christkindlmärkte! Es ist also nicht nur offizieller Faschingsbeginn, sondern auch die Punsch-Glühwein-Zeit geht in der Bundeshauptstadt an ihren Start.

In diesem Sinne: Weihnachten steht faktisch eh schon vor der Tür, und Lockdown haben wir zum Glück auch keinen.

Auf welchen Christkindlmarkt soll es heuer gehen, und wie sind die Öffnungszeiten? Wir haben euch alle Wiener Adventmärkte hier in einer praktischen Übersicht zusammengefasst.