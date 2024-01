Polizei vermeldet "keine nennenswerten Vorfälle"

Während in Wien hunderttausende Menschen dem neuen Jahr entgegenfeierten, war die Polizei wieder mit einem Großaufgebot in der Stadt unterwegs. Die Beamtinnen und Beamten werden sowohl uniformiert mit besonderer Ausrüstung und Langwaffe als auch in Zivil im Einsatz sein, gab die Pressestelle am Freitag bekannt. Am Silvesterpfad werden von der Polizei auch Durchsuchungskontrollen durchgeführt. Von der Wiener Polizei hieß es kurz nach 1.00 Uhr, es habe zunächst keine Meldungen mit nennenswerten Vorfällen in der Silvesternacht gegeben.

Neben Vorfällen im häuslichen Bereich ereignen sich vor allem in der Öffentlichkeit zahlreiche Einsätze unter anderem wegen der Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen. Darüber hinaus gilt in diesem Jahr aufgrund einer aktuellen Gefährdungseinschätzung des Verfassungsschutzes sowie der nach wie vor erhöhten Terrorwarnstufe weiterhin eine allgemein erhöhte Gefährdung in Österreich. Besonderes Augenmerk gilt deshalb dem Silvesterpfad in der Wiener Innenstadt.