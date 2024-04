Dunkle Faust-Geschichte im Sommer

Die Atmosphäre soll die Zuseher auch bei sommerlicher Hitze frösteln machen, wünschte sich Stölzl: "'Der Freischütz' ist im Grunde eine dunkle Faust-Geschichte: Max verkauft seine Seele für ein irdisches Glück und bezahlt bitter dafür. In den zugigen Hütten werden essenzielle Konflikte ausgetragen, es wird mit harten Bandagen gekämpft." Ein hochzufriedener Stölzl sagte, er kenne die Bregenzer Seebühne bereits seit acht Jahren und habe sich in den See verliebt. Er habe bewusst Wasser in die Seebühne geholt, die Weite des Sees spiele eine größere Rolle als in der Vergangenheit.

Der Freischütz eröffnet am 17. Juli 2024 die 78. Bregenzer Festspiele. Der Münchner Stölzl zeichnet bei seiner zweiten Inszenierung auf dem Bodensee (nach Rigoletto 2019 bis 2021) nicht nur für Regie und Bühnenbild, sondern auch für das Lichtdesign verantwortlich. Es dirigieren Conductor in Residence Enrique Mazzola, der auch bei Rigoletto die musikalische Leitung innehatte, und Erina Yashima.

Mit einer Zusatzvorstellung, die für den 15. August in den Spielplan aufgenommen wird, sind für das Spiel auf dem See an 28 Abenden insgesamt rund 199.000 Tickets aufgelegt, knapp 70 Prozent davon sind bereits gebucht. Sobotka stellte fest: "Die Premiere war so früh ausverkauft wie noch nie."