"Freischütz" bei den Bregenzer Festspielen

Auch Regisseur Philipp Stölzl, der den "Freischütz" inszeniert und für Bühnenbild und Lichtdesign verantwortlich zeichnet, sprach von einem "schweren Stück". Die "Mischung aus Dialog und Musiknummern ist das Allerschwierigste", sagte Stölzl, der in Bregenz schon "Rigoletto" (2019/21) als Regisseur auf die Seebühne gebracht hatte. Man wolle den "Freischütz" in Bregenz aber als "Theatermusik-Mischung umarmen". So sei nicht nur der Text komplett überarbeitet worden, auch habe man ausschließlich Deutsch sprechende Sänger engagiert. Er glaube bei der Seebühnenaufführung an einen "tollen, mitreißenden, fast cineastischen Abend", sprach Stölzl von magischem Realismus auf der Seebühne. Auch werde es erstmals keinen Wassergraben zwischen Seebühne und Zuschauertribüne geben, man werde "bis in die erste Reihe spielen". Es werde eine ganz neue Art sein, den See zu erleben, versprach Stölzl.