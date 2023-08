Bregenzer Festspiele: Mit Premiere ins Finale

"Raumtheater" kommt auch nach Wien

Kobera betonte, sein Haus präsentiere Sozialkritisches in einer heutigen Klangsprache und einen Stoff, "der uns betrifft". Das Stück um die junge Japanerin Okichi, die sich in diplomatisch heikler Situation um einen amerikanischen Konsul kümmert und dafür geächtet wird, befasst sich damit, wie es einer Heldin nach der Heldentat ergeht. "Sie ist eine sehr, sehr heutige Figur", so Carmen C. Kruse. Statt den Selbstmord zu wählen wie Madame Butterfly, finde Okichi trotz aller Widrigkeiten immer neue Stärke in sich.

Hauptdarstellerin Anna Davidson genoss nach eigenen Angaben die Freiheit, ihren Charakter als Erste entdecken zu dürfen. Trotz der schwierigen Partie sprach sie von einem "kreativen Vergnügen". Kobera machte vor allem auf die interessante Orchesterbesetzung aufmerksam. Panisello setze unter anderem Bläser, Akkordeon, Schlagwerk und E-Gitarre ein, Keyboards für Spracheffekte und Elektronik, um ein "klangliches Raumtheater" zu erzeugen. Die Erstaufführung in Wien ist für 2. November im Theater Akzent geplant.