Festspiele Reichenaus: Vertrag mit Maria Happel verlängert

Der Vertrag mit Maria Happel als künstlerische Leiterin der Festspiele Reichenau ist bis 2027 verlängert worden. Damit befinde sich die perspektivische Weiterentwicklung "in besten Händen" und die künstlerische Kontinuität im Verband der Niederösterreichischen Kulturwirtschaft GesmbH (NÖKU) sei gesichert, wurde am Montag in einer Aussendung betont.