"Welttheater durch österreichische Brille" bei den Festspielen Tillysburg

"Feines Ensemble" und gut erhaltener Arkadenhof

Wolfs Version des Sommernachtstraum verspricht Shakespeare in Form eines Nestroy-Lustspiels und wird nach Oberösterreich versetzt, inszeniert von Lisa Wildmann. Bernhard Majcen und Lisa Furtner geben Theseus/Oberon und Hippolyta/Titania, Rossi wird den Amtsdiener Zettel spielen, Premiere ist am 13. Juli.

Büchel lobte das "feine Ensemble" und das Schloss mit seinem gut erhaltenen Arkadenhof als "einen der schönsten Spielorte Österreichs" und "Mittelding zwischen k.u.k. und Toscana". Die Festspiele seien sein "Baby", für das er sich eine ähnliche Auslastung wie 2019 und 2022 mit 5.000 Gästen wünsche - "Werden es mehr, freue ich mich".

Mit dem Land Oberösterreich, das zehn Prozent der Kosten trage, würde er gern über Konzepte sprechen. Das Festival finanziere sich durch Sponsoren, Stammkunden und die Arbeit des Teams, in dem etwa J-D. Schwarzmann und Lisa Furtner sowohl Schauspieler als auch Technikchef bzw. Dramaturgin seien. Beide habe er in Wien unterrichtet, so Büchel, der aktuell Dozent an der Theaterakademie Stuttgart ist.