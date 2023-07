Rockige Mischung

Der Schauspieler absolvierte die Gesangsparts ebenfalls solide. Besonders "Heroes" von David Bowie stand Depp stimmlich nicht schlecht. Insgesamt gab er sich als Publikums-zugewandt und lässig. Im Mittelpunkt des Konzerts stand jedoch Rocker Alice Cooper, der mit seinen 75 Jahren flott über die Bühne marschierte.

Musikalisch füllte die Band ihren 100-Minuten-Gig mit Cover-Songs (zB. "The Jack" von AC/DC oder "Baba O'Reily" von The Who) sowie eigenen Hollywood-Vampire-Liedern – und hatten dabei sichtlich eine gute Zeit.