Sommernachtskonzert: Ukrainisch-europäischer Fokus in Schönbrunn

Wenn die Wiener Philharmoniker am 16. Juni wieder bei freiem Eintritt in den Schlosspark Schönbrunn zum traditionellen Sommernachtskonzert laden, dann steht heuer das musikalische Erbe Europas mit einem Fokus auf die Ukraine im Mittelpunkt. So spielt man unter anderem den Walzer "Abschied" des ukrainischen Komponisten Mykola Lysenko, wie man am Mittwoch ankündigte. Geleitet wird das Open-Air-Konzert dabei erstmals vom lettischen Dirigenten Andris Nelsons.