"Tartuffe": Letzte erfolgreiche Premiere im Wiener Lustspielhaus

Gesang und Persiflage in einem

Wie im Original lässt sich der leichtgläubige Umbeleckt auch in der von Viktoria Schubert inszenierten Wiener-Version von Tartuffe verführen und will ihm nicht nur seine eigentlich schon einem anderen versprochene Stieftochter, sondern auch seine Besitztümer vermachen. Sogar das Bootshaus wird dem großmäuligen Betrüger geschenkt, der ganz ohne rettende Eigenschaften auskommt - ausgenommen davon, dass er "zu jung, zu schön und zu intelligent" sei. "Kriegst eh alles, was du willst", versichert Umbeleckt schon 400 Jahre bevor das Statement berühmt werden sollte.

Handlung, Corona-Verweise und sitzende Politiker-Persiflagen werden immer wieder durch Musik unterbrochen, und man tut Martin Bermoser Unrecht, wenn scherzhaft behauptet wird, mit dieser Stimme könne man "nur im Wiener Lustspielhaus auftreten". Gesungen werden Klassiker wie "My Way" oder "Hit the Road Jack" mit Wienerischen Texten. Am Ende lässt sich Umbeleckt doch noch von der Wahrheit überzeugen und alles geht gut aus. Und auch Adi Hirschal scheint zufrieden: Beim End-Applaus springt der strahlende 73-Jährige vom Esstisch auf die Bühne.