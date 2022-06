Aufgrund der Sonneneinstrahlung gibt es nach der ersten Spielzeit keine Matineen mehr, aber abends blüht die Praterbühne so richtig auf. Neben einem feinem Kabarettprogramm liegt der Fokus auch auf österreichischer Musik. Vom Hot Pants Road Club, über The Monroes, bis zu The Ridin' Dudes – besonders Rock’n’Roll-Fans kommen auf ihre Kosten.