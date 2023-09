Theater im Park: Leichter Besucherrückgang in 2023

Reaktion auf Corona-Pandemie

Das Theater im Park wurde im Sommer 2020 als Reaktion auf die Corona-Pandemie von Michael Niavarani und Georg Hoanzl gegründet. Im ersten Jahr verzeichnete man 90.523 Besucher, in Jahr darauf bereits 138.505, wie es auf APA-Nachfrage vonseiten der Veranstalter hieß. Die Marke von einer halben Million Zuschauer seit dem ersten Vorhang am 1. Juli 2020 habe man bereits im August übersprungen. Am vergangenen Sonntag (17. September) ging die heurige Saison mit Niavaranis Shakespeare-Adaption des "Sommernachtstraums" zu Ende.