Ersehnte Premiere: Nikolaus Habjan inszeniert "Die Blendung"

Das Bühnenbild wird zum Labyrinth

Für St. Pölten, wo Habjan schon Elfriede Jelineks "Am Königsweg" inszeniert hat, hat der renommierte Schriftsteller und Psychiater Paulus Hochgatterer die Dramatisierung übernommen. Habjan und Hochgatterer haben bereits einige gemeinsame Projekte hinter sich, von "Böhm" in Graz bis zu "Das Rheingold - Immer noch Loge" in Bayreuth. "Das war jetzt wieder eine schöne Zusammenarbeit", erzählt der Regisseur. "Wir haben lange überlegt, wie man den Roman auf einen 100-Minuten-Theaterabend bringen kann. Dafür mussten wir uns natürlich von manchen Aspekten des Buches verabschieden." Geblieben sind vor allem Kien, seine Haushälterin und die Grundmetapher der riesigen Bibliothek, die am Ende in Flammen aufgeht. Das Bühnenbild von Jakob Brossmann sei "eine Art Labyrinth" und lebe von der "Macht der Behauptung", sagt Habjan. Denn die 25.000 Bände, die angeblich Kiens Bibliothek umfassen soll, habe man auch durch Bücherspendenaufrufe nicht annähernd zusammenbringen können.

Die letzten Probentage waren vom Ukraine-Krieg überschattet. "Ich kann das noch gar nicht richtig fassen. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass so ein Krieg in unmittelbarer Nähe ausbricht. Und doch konnte man bereits 2014 mit der Annexion der Krim sehen, welche Richtung das nehmen wird. Das wollte man nicht wahrhaben. Es ist eben sehr leicht, so etwas auszublenden." Und um Realitätsverweigerung geht es letztlich ja auch in Canettis Roman.