Energiekrise: So rüsten sich die Theaterbetriebe für den Winter

Digitalisierung gegen den Papierverbrauch

Kleinere, wenn auch in Summe sehr effiziente Schritte plant weiters das Landestheater Niederösterreich: die gesamte Büropapiermenge sowie Farbdrucke sollen eingespart, Heizungsrohre noch besser isoliert und auf Plastik in allen Bereichen verzichtet werden. In dieselbe Kerbe schlägt der Versuch, die Digitalisierung von Ticketing, Aboausweisen, Bannern sowie sonstigen Werbemitteln voranzutreiben.

Teure Tickets?

Bleibt noch eine Frage offen: Wird der Theaterbesuch im Herbst/Winter 2022 teurer? In manchen Häusern ist das Anheben der Ticketpreise durchaus geplant. Etwa im Theater in der Josefstadt, wo Karten für die Vorstellungen am Wochenende künftig etwas teurer als für Termine unter der Woche sein werden. Eine Preisanpassung hat das Landestheater Niederösterreich ebenfalls durchgeführt: Seit Beginn der Spielzeit kosten nun Karten in der teuersten Kategorie 45 statt 42 Euro.